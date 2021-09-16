Костомукша – пять потерянных лет?

Пять лет назад люди поверили предвыборным обещаниям единороссов превратить Костомукшу в «идеальный город» и отдали им свои голоса. У большинства горожан сложилась убеждение, что представитель «Северстали» с ее генеральным директором Мордашовым, который является членом Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, легко решит накопившиеся проблемы с использованием ресурсов ФЦП.

В середине мая самый молодой город Карелии – Костомукшу посетил председатель регионального парламента Э. Шандалович, который вместе с директором «Карельского окатыша» приехал к спортивному ангару, построенному более 30 лет назад. Популярный у жителей объект пришлось закрыть из-за текущей кровли и других угроз. Показное в сопровождении видеокамер обсуждение реконструкции обветшавшего ангара, на который спикер ЗС пообещал найти в бюджете Карелии 30 миллионов рублей, вызвал недоумение костомукшан. Вот и результат: лидер «Команды – Костомукши» планирует запросить средства на ремонт спортсооружения в октябре 2021 из бюджета Карелии. Почему бы не заглянуть в собственный карман, прибыли Карельского акатыша, которые заработаны жителями Костомукши? По итогам аудиторской проверки ООО «ЯрПриоритет» за 2020 год чистая прибыль составила 36107484 тысяч рублей. Одна десятая процента этой прибыли составляет 36 миллионов рублей (http://karelskyokatysh.severstal.com/rus/disclosure/financial_reports/index.phtml).

Проект «Идеальный город», с которым шел на выборы в парламент Карелии нынешний депутат ЗС и руководитель Костомукшского ГОКа, так и остался фантазией единороссов, которые заявляли в 2016 году, что город горняков деградирует, и только они могут его спасти. Теперь мы видим, что никакой программы с амбициозным названием «Идеальный город» у «команды Воробьева» не существовало – это был обычный предвыборный пиар. «Команда» так и не смогла направить на пользу городскому округу уникальные возможности Федеральной целевой программы к 100-летию Карелии, на которую Москва выделила миллиарды рублей.

В Костомукше за счет средств ФЦП была возможность строительства новых магистральных дорог, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Особенно это важно для многодетных семей, получивших участки земли для индивидуального строительства. Участки расположены на болоте, в неудобьях – откуда у многодетных средства на их освоение, а при отсутствии дорог и инженерных коммуникаций мечта о собственном жилье вообще становится неосуществимой. Для семей с детьми не получается создать «идеальный город»…

Очень важным для Костомукши является строительство лыжно-биатлонного комплекса, на котором в перспективе можно будет проводить соревнования международного уровня. Работа над реализацией проекта начиналась еще до принятия ФЦП, была подготовлена и утверждена проектно-сметная документация и началось строительство и монтажные работы, закуплено оборудование на общую стоимость 50 миллионов рублей. Однако в дальнейшем возможностями привлечения средств ФЦП к 100-летию Карелии ни власть Костомукшского округа, ни его представитель в ЗС РК не воспользовались. Объект встал на несколько лет. Это означает, что авторы «Идеальной Костомукши» вовсе не пытались дать городу шанс на развитие. Их не беспокоит, что железная руда рано или поздно закончится, а спортивный комплекс мирового уровня, который к тому же имеет выигрышное природно-климатическое расположение, мог бы приносить прибыль в бюджет округа уже сегодня и на десятилетие вперед.

В состав Костомукшского городского округа входит старинная карельская деревня Вокнаволок, признанная столицей финно-угорского мира. За красивым названием и высоким статусом – огромный ворох социально-бытовых проблем, которые, в частности, создаются градообразующим предприятием – частые отключения электричества стали настоящей бедой для Вокнаволока, но здесь руководство ГОКа почему-то бессильно. В рамках ФЦП к 100-летию Карелии в Вокнаволоке было запланировано строительство пришкольного физкультурного комплекса, но он так и не появился. «Что касается дороги до Вокнаволока, то ждать асфальта в ближайшей перспективе не стоит», – ответил недавно в эфире местным жителям глава округа Новгородов.

Сегодня администрация Костомукшского городского округа представляет собой заштатный отдел «Карельского окатыша», где собрались бывшие работники предприятия– в большинстве безынициативный и равнодушный к проблемам граждан. Время показывает что, улучшения качества жизни в нашем округе напрямую не зависит от градообразующего предприятия – деньгами «Северсталь» с жителями делиться не собирается, что было бы справедливо. Пример попрошайничества 30 миллионов на ремонт спортивного комплекса из бюджета Карелии – вполне наглядный.

У Костомукши есть все шансы стать привлекательным европейским центром спорта и самобытной культуры, образцовой коммунальной сферы и современной экономики, основанной на социальной ответственности бизнеса!

Изменить курс развития смогут сами горожане, проголосовав на выборах 17,18 и 19 сентября.

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