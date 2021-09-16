Максим Трувалев: Объединимся ради общего дела!

Жители Голиковки, Центра и Перевалки!

На протяжении нескольких месяцев мы провели десятки встреч, обследовали множество дворов.

Как оказалось, что новая для меня территория полна сюрпризов и проблем, которые, почему-то, не решались годами! Уже сейчас у нас есть результаты, я о них уже рассказывал и завтра обязательно поделюсь всеми итогами и наработками.

Сейчас я хочу представить свою программу. Она охватывает не только наши микрорайоны, но и более серьёзную повестку!

Здесь есть все, что я увидел и о чем мне рассказали жители, желающие изменить свои дворы и улицы. На такой территории действительно нужен активный, неравнодушный депутат, способный обойти все пешком, а не смотреть на проблемы из окна автомобиля и прикрывать своё бездействие федеральными программами, к которым не имеешь никакого отношения. Мне совесть не позволит говорить, что я чуть ли не лично строю и ремонтирую школы, «выбиваю» деньги на совещаниях. Выбивать - удел коллекторов, советую таким многословным людям сменить род деятельности и уйти из сферы Государственного управления.