Максим Ткачук: Депутатство – это «крестовый поход» за справедливость

- Когда мне предложили стать кандидатом в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия, я с большой долей скепсиса отнёсся к этой идее. На своей работе я принимаю чёткие и выверенные решения, результат которых не заставляет долго ждать. В политике работают другие механизмы, с которыми мне во многом только предстоит познакомиться, как новичку.

Меня зовут Максим Игоревич Ткачук, я - доктор анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых в Республиканском перинатальном центре Петрозаводска. Мне 32 года, у меня двое детей. Приоритет моих жизненных ценностей направлен на наше будущее - я хочу, чтобы чаще звенел детский смех; чтобы родители не были по уши погружены в свои заботы, а имели возможность и ресурсы для хорошего воспитания и образования своих детей; чтобы коляски, самокаты и велосипеды катились по хорошим и безопасным дорогам; чтобы наши дети с удовольствием жили в своей стране и гордились ей.

Работая в здравоохранении, я не могу не замечать, как много вокруг системных ошибок, которые порой стоят человеческих жизней. Почему же тогда большинство успешных проектов — это результат работы одного-двух энтузиастов, которые зачастую трудятся не благодаря, а вопреки системе, преодолевая бесконечные трудности. Социально значимые инициативы либо не получают финансирование, либо на них выделяют крохи, а после раздела «заинтересованными» лицами непосредственно на решение проблемы остаётся совсем немного. Так устроена наша система и ее надо менять.

У меня нет своего бизнеса, я не рвусь во власть, чтобы получать какие-то бонусы. Если избиратели окажут мне доверие – работать в Законодательном собрании буду на добровольных началах, продолжив трудиться непосредственно в отделении реанимации новорождённых. Оно тоже республиканского масштаба, поэтому своей работой я помогаю каждому жителю Карелии. Тем не менее, чувствую в себе ресурс помочь ещё большему числу людей.

Не могу не высказаться по поводу баннеров, которые перед выборами наводнили Петрозаводск. «Единая Россия» на этих плакатах утверждает, что она внедряет новые технологии в больницах, провожает и встречает людей в аэропорту, воспитывает детей в детских садах и даже спасает сотни жизней в нашем Перинатальном центре. Они это всё делают?! Не учителя и воспитатели, не врачи, не строители… Этим всем занимаются ребята в пиджачках со значком «ЕР» на лацкане?

На днях мы проводили реанимационные мероприятия одному малышу. Не видел ни одного единоросса рядом. Хотя бы в качестве санитара. За почти три года работы в Центре со стороны партии власти не поступило ни одной инициативы, ни одного вопроса: «Что медикам надо?», да и от власти в целом. И эти люди смеют что-то говорить про спасение жизней?

Мы давно привыкли к тому, что результат ежедневной работы медиков — это хорошая почва для паразитирования чиновников. Нашими показателями активно пользуются профильный министр, глава республики и другие, не особо утруждаясь деталями, какой ценой всё это дается. Но чтобы правящая партия выдала труд врачей за свой - такое вижу первый раз. Я считаю это вопиющей наглостью, о которой не могу молчать. Развитие доступного здравоохранения – вот о чем должны заботиться власть и депутаты.

Мне крупно повезло – на меня обратила внимание партия «Справедливая Россия - За правду». Это партия, объединяющая колоссальное число людей, желающих помочь другим. Это врачи, педагоги, пожарные, доноры костного мозга, волонтёры, общественные деятели. Вместе мы сможем добиться результатов! Сам для себя я вижу депутатство как некий крестовый поход. Мне хочется изменить, сдвинуть в интересах обычных людей многое, добиться справедливости, которую они заслуживают.

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