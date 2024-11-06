Магнитная буря разыграется на Земле

К нам подбирается магнитная буря. Ее приход ожидается в четверг, 7 ноября, это следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Первые возмущения начнутся ночью 6-го, магнитные возмущения не стихнут и, как предполагается, разовьются до бури уровня G1, считающейся слабой. Шторм будет продолжаться до полудня. До шести часов вечера ожидается еще один всплеск. Далее магнитосфера будет спокойная. // фото unsplash.com/ Johny Goerend