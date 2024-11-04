Оборонительные возможности НАТО покажут на учениях в Финляндии

В Суоми 4 ноября начались крупные учения сил североатлантического альянса, сообщает «Интерфакс». Их проводят в районах Лапландии. Учения Lightning Strike-24 являются частью крупнейших артиллерийских учений НАТО в Европе.

Их главная цель – демонстрация оборонительных возможностей альянса на северном направлении.

Учения Lightning Strike 24 являются частью операции Dynamic Front - 25, которую проводят под руководством США в пяти разных странах. Общее число участников составит около 5000 солдат и офицеров из 28 стран. Учения в Финляндии будут проходить с 4 по 28 ноября. Их участниками станут около 3600 военнослужащих, из них около 1250 солдат и офицеров из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании и Чехии. // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo