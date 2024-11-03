03 ноября 2024, 11:08
Российские туристы массово заражаются странным вирусом в Турции
Среди симптомов болезни - сыпь, температура, слабость. Людям выписывают антибиотики
Высокая температура, слабость и сыпь – на такие симптомы болезни стали жаловаться отдыхающие в Турции россияне. Лечение приходится проходить даже в больнице под капельницами.
Предположительно, люди могли подхватить вирус Коксаки, сообщает телеграм-канал Shot. По еще одной версии – это одна из разновидностей ковида.
Жалобы на недомогание поступают из Белека, Кемера и Сиде. Как пишет Life, почти всем ставят «острую инфекцию, неуточненную». Выписывают антибиотики и противоинфекционные препараты.
Некоторые туристы начинают чувствовать недомогание по возвращению с отдыха, другим становится плохо прямо в самолете.
Роспотребнадзор запросил у турецкого минздрава информацию о жалобах туристов на неизвестный вирус. // фото unsplash.com/ Linus Mimietz