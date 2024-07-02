Магнитная буря ожидается на Земле в ночь на 4 июля

Под конец рабочей недели на Землю обрушится магнитная буря. Геошторм начнется в ночь на 4 июля и стихнет к утру, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Предстоящая буря не будет мощная, ее сила составит пять баллов, а сама буря относится к классу G1, что считается слабым.

Метеозависимым людям рекомендуют пить воду, гулять на свежем воздухе, меньше переживать и избегать сильных физических нагрузок. // фото «Петрозаводск говорит»