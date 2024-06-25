У мужчины с 17-летним стажем курения выросли волосы в горле

Австриец курил 17 лет и постепенно стал испытывать проблемы с дыханием. Он обратился к врачу и узнал, что глубоко в горле у него выросли волосы, передает Daily Mail.

Курить мужчина начал в 1990 году, а через 17 лет обратился к медикам и пожаловался на постоянный кашель, хриплый голос и затрудненное дыхание. Врачи осмотрели его дыхательные пути с помощью маленькой видеокамеры и увидели волосы.

Они росли из того места в горле, которое давно было прооперировано. Когда пациенту было десять лет, он чуть не утонул, и ему сделали операцию. Трахею разрезали, вставили дыхательную трубку, а позже отверстие закрыли пересаженной кожей.

Волосы удалили, но они стали снова расти. Мужчине приходилось посещать больницу каждый год на протяжении следующих 14 лет. Он также принимал антибиотики, чтобы не подхватить инфекцию от обнаруженных на волосах бактерий.

В 2022 году 52-летний мужчина бросил курить, так что врачи смогли удалить волосы в его горле с помощью лазера навсегда. Они предположили, что причиной роста волос в горле стало курение, но подчеркнули, что патология мало изучена из-за своей редкости, так что причина до конца не ясна. // фото: freepik.com