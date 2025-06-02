Магнит на холодильнике: не только память

Традиция вешать магнитики на память на дверцу холодильника может стать причиной проблем, пишет Hi-Tech Mail.

Во-первых, магниты влияют на всю электронику – и часто не лучшим образом. Например, магниты не стоит располагать рядом со смартфоном, камера которого содержит мелкие движущееся детали и может испортиться под воздействием магнитного поля. Также магниты могут испортить любые экраны.

Категорически нельзя пребывать в магнитном поле людям с вживленными кардиостимуляторами, может произойти сбой сердечного ритма и работы сердечной мышцы, а прибор может выйти из строя.

Наконец, магниты могут мешать работе электронной начинки современных холодильников. Электронные дисплеи панели управления расположены, как правило, на лицевой стороне дверцы. Дисплей может перестать подсвечиваться целиком, либо могут выйти из строя отдельные его сегменты. Или же, наоборот, могут внезапно «зажечься» все значки на лицевой панели. Итог один – дорогостоящий ремонт. © «Петрозаводск говорит»