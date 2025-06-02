Участились случаи смерти от рака, вызванного алкоголем

За последние тридцать лет почти вдвое выросло количество смертей от онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, сообщает сайт «Здоровье Mail». Исследование проводили специалисты онкологического центра Сильвестра при Университете Майами. Результаты были опубликованы в Journal of Clinical Oncology.

Исследователи проанализировали данные из глобальной базы заболеваний, включая смертность от рака груди, печени, толстой кишки, горла, рта, пищевода и голосовых связок — типов онкологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. С 1990 по 2021 год количество летальных исходов от этих видов рака в США выросло с 12 000 до 23 000 в год. Наиболее значительный рост смертности наблюдается среди мужчин старше 55 лет — более чем на 1 процент ежегодно.

Отмечается, что многие люди об этом не знают. По опросу 2019 года, лишь 45 процентов американцев осведомлены о риске рака из-за алкоголя, тогда как о вреде курения известно 89 процентам. При этом алкоголь каждый год становится причиной около 100 000 новых случаев онкологии и около 20 000 смертей — это больше, чем число ДТП с участием пьяных водителей.

Ученые подчеркивают, что понимание биологических механизмов — например, повреждения ДНК и изменения гормонального фона — поможет с большей точностью оценивать индивидуальные риски. В перспективе это можно будет использовать для персонализированной профилактики, когда пациентам, находящимся в зоне риска, будет рекомендован полный или частичный отказ от алкоголя.