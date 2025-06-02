Врач объяснила, откуда берутся «беспричинные» синяки

К появлению синяков на теле часто приводят дефицит определенных витаминов, нарушение свертываемости крови и хрупкие сосуды. Об этом Москве 24 рассказала врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова.

«Состояние нередко связано с изменением количества тромбоцитов в крови»,

— указала врач. Она добавила, что для выявления этой проблемы необходимо сдать общий анализ крови и коагулограмму.

Также синяки нередко возникают из-за ломкости сосудов, поскольку с возрастом они становятся более уязвимыми. Но в этом случае анализы крови не покажут каких-либо существенных изменений.

«Дефицит полезных элементов — тоже одна из причин. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания», — объяснила гематолог. Она предупредила, что при повторном появлении больших синяков, в том числе на слизистых, необходимо обратиться к врачу. © «Петрозаводск говорит»