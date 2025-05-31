Минздрав Карелии призывает жителей республики защищать кожу от солнца

Жители Карелии пока не видят много солнца. Но минздрав Карелии призывает прислушаться к советам, как защищаться от него.

"В жаркую погоду важно правильно оценивать солнечную активность с помощью УФ-индекса. Этот показатель отражает уровень ультрафиолетового излучения в вашей географической зоне и варьируется от 0 до 11+",

— рассказала заведующая отделением физиотерапии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Марьянна Жилова.

Для того чтобы узнать актуальное значение, достаточно заглянуть в раздел «погода» на любом гаджете. Продолжительность пребывания на солнце зависит не только от УФ-индекса, но и от фототипа кожи.

Людям с более светлой кожей стоит ограничить время на солнце: при первом посещении пляжа оно не должно превышать 10-15 минут.

"Солнцезащитные кремы с SPF 15-30 следует наносить каждые 2 часа, выбирая подходящую форму: крем, гель или спрей. В часы пиковой солнечной активности, с 10 до 16 часов, лучше находиться в тени",

— добавила эксперт.

Важно помнить, что ни одно средство не дает абсолютной защиты. Рекомендуется носить закрытую одежду и головные уборы.

Также следует быть осторожными на воде и песке, так как они усиливают отражение ультрафиолетовых лучей. В рацион желательно включать продукты, богатые антиоксидантами и витаминами. © «Петрозаводск говорит»