Конференция кардиологов прошла в Петрозаводске

«Междисциплинарный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» - тема научно-практической конференции, которая проходила в мае 2025 года в Петрозаводске. В ее работе участвовали не только кардиологи, но и терапевты, онкологи, и, конечно, сердечно- сосудистые хирурги, кардиологи-аритмологи.

Все эти специалисты должны говорить на одном языке, потому что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правило, есть и другие болезни. Их сочетания и стали предметом исследования карельских специалистов. В этом суть Междисциплинарного подхода в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Профессиональный разговор врачей Республиканской больницы им В. А. Баранова, ученых Мединститута ПетрГУ, ученых-исследователей из Москвы и Санкт-Петербурга был предметным, на основании практики, научных достижений, обмена опытом между специалистами.

Сердце. Когда оно болит, поднимается давление, или «скачет»,как мы говорим, терапевт направляет нас к кардиологу. Проза жизни! А вот для врачей, которые приняли участие в конференции кардиологов, это дело жизни! Это их работа.

О том, какие уровни оказания кардиологической помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов есть в Карелии - в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». © «Петрозаводск говорит»