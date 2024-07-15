Людей экстренно эвакуировали из ТРЦ «Макси» в Петрозаводске

Вечером 15 июля всех посетителей ТРЦ «Макси» вывели на улицу. Об эвакуации сообщил Telegram-канал «Карельский дворик».

Судя по опубликованному в канале видео, на месте ЧП работают сотрудники МЧС на спецтехнике. Инцидент произошел после 18 часов вечера.

По информации источника в МЧС Карелии, ничего страшного не произошло: сработала пожарная сигнализация, но ложно. // фото: скриншот видео