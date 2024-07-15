Пенсионера обидели в троллейбусе Петрозаводска, пострадавшего ищут

Во время инцидента в троллейбусе в Петрозаводске пострадал пожилой мужчина. Его ищут полицейские, так как обидчика пенсионера уже нашли, сообщили в МВД Карелии.

Это произошло 12 июля, горожанин зашел в троллейбус № 1 на остановке «Кемская улица». Другой пассажир проявил в отношении пенсионера агрессию.

Пострадавший вышел на остановке «Хлебокомбинат», о случившемся позднее рассказали очевидцы в соцсетях. Хулигана нашли, но пенсионер в полицию не обратился. Теперь силовики его ищут, чтобы наказать обидчика.

Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении потерпевшего, полицейские просят сообщить по номерам: 8911 427 22 11, 8900 464 41 31, 8911 437 40 34. // фото, видео: МВД Карелии