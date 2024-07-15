Обработка камня в Шелтозере повредила окружающей среде

Прокуратура Прионежского района провела анализ соблюдения законодательства по вопросам охраны окружающей среды. Оказалось, что в поселке Шелтозеро при проведении работ по обработке камня происходил сброс отходов на землю, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении в отношении ответственного лица по статье о нарушении требований по охране окружающей среды при сборе и накоплении производственных и потребительских отходов.

После рассмотрения материалов проверки суд наложил административный штраф на предпринимателя в размере 40 тысяч рублей. Фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура. // фото: pexels.com