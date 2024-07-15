15 июля 2024, 15:43
Вороватую любительницу оливкового масла задержали в Петрозаводске
Женщина пронесла под одеждой три бутылки ценного продукта
Из магазина продуктов в Октябрьском микрорайоне Петрозаводска на выходных украли три бутылки оливкового масла. Похитительницу быстро нашли, сообщили в МВД Карелии.
Оказалось, что 37-летняя горожанка раньше была судима и снова попалась на краже. Она призналась, что вынесла из магазина продукт, чтобы использовать его лично. Бутылки спрятала под одежду и ушла незамеченной.
Ущерб составил 2 549 рублей, возбуждено уголовное дело. Женщину оставили под подпиской о невыезде. // фото: pixabay. com