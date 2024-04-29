Любовь и Вера помогают творить красоту хору из карельского села

Концерт коллектива на известной профессиональной площадке Карелии, слышавшей немало выступлений артистов самого высокого уровня, не первый. 10 лет назад при полном зале и с большим успехом народный хор из поселка Шуя отмечал здесь свое пятидесятилетие. Вчера на этой же сцене он отметил шестидесятилетний юбилей.

Шуйский хор привлекает зрителей, конечно же, своими песнями: грустными, веселыми, озорными, старинными и созданными в самом коллективе. Репертуар у него огромный, и каждый год он пополняется новыми произведениями. Да к тому же хор не просто приятно слушать, на него приятно смотреть: он не статичен, исполнители водят хороводы, игают, танцуют, завораживают...

— Наша программа, посвященная 60-летию коллектива, называется «Россия — Родина моя». В нее мы включили популярные русские народные песни, песни разных областей России, и песни советских и рссийских композиторов,

— рассказывает художественный руководитель хора, заслуженный работник культуры России и Карелии Николай Шишков.

Хор был создан в 1973 году, 35 лет руководит им Николай Георгиевич, который, кстати, в этом году отмечает 55-летие своей трудовой деятельности.

Хор часто выступает в Шуе, его хорошо знают в районах республики и за ее пределами. По словам художественного руководителя, коллектив находится в отличной творческой форме.

Сегодня в хоре — 18 человек. С 1973 года, то есть почти шестьдесят лет, поют в нем Любовь Мошкина и Вера Ивашова. Согласитесь, что есть в этом что-то символическое: какие бы бури ни проносились над головами, Любовь и Вера остаются. Впрочем, все народные артисты из хора во главе со своим руководителем любят песню, верны ей, своиму творчеству и слушателям. Ну а зрители платят ему взаимностью.//фото предоставил Николай Шишков.