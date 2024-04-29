Сергей Соловьев оценил первый год транспортной реформы

В последнее время работа общественного транспорта и в Петрозаводске, и в Карелии заметно улучшилась. С точки зрения технического оснащения предприятий общественного транспорта, плюсы очевидны. Наряду с убогими маршрутками в карельской столице появились современные автобусы гатчинской компании ООО «Транс-Балт», троллейбусное управление получило новые машины, заметно обновился автопарк государственных компаний Карелавтотранс и Карелавтотранс-Сервис.

Но что нас ждет дальше? Не окажемся ли мы вновь, образно говоря, у разбитого корыта?

Своими опасениями с журналистом нашего издания поделился председатель карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев, который не удовлетворен результатами транспортной реформы. Подробности читайте здесь.