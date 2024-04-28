Большинство лодок регистрировать не надо

В связи с началом сезона у граждан вновь возникают вопросы о регистрации маломерных судов. Иногда неинформированностью граждан пользуются разного рода мошенники. ГИМС разъяснила, кому и в каком порядке необходимо регистрировать свою лодку.

Ничего не надо делать тем, у кого есть лодка массой до 200 килограммов вместе с мотором и оборудованием или малое судно с мощностью двигателя (в случае установки) до 8 кВт включительно. Такие суда не подлежат государственной регистрации, и волнения излишни.

Распространенные модели весельных пластиковых лодок имеют, как правило, собственный вес до ста килограммов, надувные лодки – того легче.

А более крупные суда необходимо регистрировать. В соответствии с «Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации» № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 года и приказом МЧС России № 777 от 27 июля 2023 владелец маломерного судна должен обратиться в подразделение ГИМС с заявлением о регистрации судна и права собственности в течение 30 календарных дней с момента оформления документов, подтверждающих возникновение или переход прав на маломерное судно.

В противном случае на владельца будет составлен административный протокол, и ему будет назначено наказание в виде штрафа: для граждан — от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей. Также нарушителю грозит отстранение от управления маломерным судном и помещение его на специализированную штрафстоянку.

Зарегистрировать маломерное судно можно очень просто - через портал Госуслуги. Для этого нужно заполнить заявление в личном кабинете в разделе транспорт права (в телефоне Авто Права Транспорт), подраздел Государственная регистрация маломерных судов. // Фото: Freepik