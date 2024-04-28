Дачный сезон – сезон обмана

С открытием дачного сезона вновь расцветают пышным цветом способы дачного обмана, жертвами которого становятся неосторожные дачники, напоминают эксперты РИА Новости.

Легко нарваться на мошенников при покупке семян, рассады, бассейнов и при найме строителей. Особенно если ваши покупки делаются через виртуальные площадки. Некоторые говорят, что вместо растения получают просто землю, кого-то не устраивает качество/количество/внешний вид полученного товара, кому-то присылают не то, что заказали. Бывали истории, когда результат прорастания не соответствовал ожиданиям.

При этом, как правило, продавцы не меняют товар и не возвращают деньги, часто блокируют покупателей, не выходят с ними на связь после отправки товара. Правоохранительные органы такими историями практически не занимаются.

Земледелие, вообще, рискованная сфера деятельности. Иногда и простой прутик может вырасти в шикарный куст, а зачастую даже пригоршня дорогих семян может остаться в земле. Эксперты рекомендуют использовать проверенные известные магазины или сайты, а также питомники растений. Мошенники зачастую создают сайты-подделки под легальные магазины и осуществляют продажи от их имени. Поэтому сверяйте данные сайта с реквизитами, которые можно найти, например, в сервисах навигаторов.

При найме строителей на дачах специалисты говорят о таких ситуациях, когда в начале строительная бригада (строитель) активно начинают работы, затем берут авансы, деньги на материалы и исчезают. Минимальное, что можно посоветовать, – не выплачивайте аванс в самом начале работ, старайтесь дробить задачи и проводить оплату по факту их выполнения. // Фото: vecstock / Freepik