Артур Парфенчиков поручил поддержать ДОК «Калевала»

Артур Парфенчиков поручил профильным ведомствам оказать максимально возможную поддержку для скорейшего восстановления производства ДОК «Калевала». Карельский Минпромторг направит запрос в федеральное Министерство промышленности и торговли по софинансированию затрат на восстановительные мероприятия, проработает вопрос по предоставлению налоговых льгот и отсрочки по федеральным платежам и возможность получения промышленной ипотеки на модернизацию здания, будет сопровождать работу страховой компании.

Самое главное, что благодаря соблюдению техники безопасности, режима предприятия и глубокой автоматизации производства никто не пострадал. Повреждена только часть оборудования, значительная часть завода в рабочем состоянии. Правительство окажет предприятию все возможные меры поддержки,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Предприятие берет на себя социальные обязательства по сохранению рабочих мест – сейчас людей задействуют на восстановительных работах. По словам руководителя деревообрабатывающего комбината Валерия Пучкова, также продолжают работать бухгалтерия и офис, коммерческий отдел занимается продажей готовой продукции со складов.

Причину инцидента определят по итогам экспертиз специалистов. Работы ведут Следственный комитет, МЧС. Уже завтра планируют прибыть страховые эксперты. Глава Карелии держит ситуацию на личном контроле, совещание по итогам исполнения поручений и проведенным работам организуют в мае.

Фото: Пресс-служба Правительства Карелии