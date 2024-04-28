Троллейбусное управление оказалось на обочине транспортной реформы 

Текст, фото: Антонина Кябелева

В последнее время работа общественного транспорта и в Петрозаводске, и в Карелии заметно улучшилась. Наряду с убогими маршрутками в карельской столице появились современные автобусы гатчинской компании ООО «Транс-Балт», троллейбусное управление получило новые машины, заметно обновился автопарк государственных компаний "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс-Сервис".

С точки зрения технического оснащения предприятий общественного транспорта, плюсы очевидны. Но что происходит в финансовой и кадровой сферах транспортных компаний, и насколько удачным оказался старт транспортной реформы в Петрозаводске? Об этом мы поговорили с председателем карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергеем Соловьевым.

- Сергей Иванович, происходят ли на фоне технического обновления изменения в условиях труда, оплате работников транспортных предприятий? Насколько уверенно чувствуют себя люди, что они вам говорят?

- Прежде всего нужно сказать, что экономика транспортных предприятий остается планово-убыточной. Начнем с троллейбусного управления. Я всегда выступал за разумную тарифную политику. Сегодня нельзя возить людей по себестоимости, которая сейчас составляет 60 рублей. В противном случае троллейбусы для многих петрозаводчан станут недоступны. Пассажиров просто не будет, а через полгода и предприятия не будет. Без государственных субсидий общественный транспорт существовать не может. К сожалению, субсидии, которые петрозаводская администрация выделяет ПМУП «Городской транспорт», не покрывают межтарифную разницу.

При наличии соответствующих решений Петросовета, троллейбусное управление с 2014 по 2022 год недополучило 121 миллион рублей.

В 2023 году кредиторская задолженность предприятия составила 45 миллионов рублей. Это делает невозможным развитие предприятия. Давно обсуждает переезд ПМУП «Городской транспорт» с улицы Московская, где нет нормальных условий ни для ремонта, ни для содержания машин. Но денег на это нет.

- Но удалось хотя бы остановить отток водителей из муниципального предприятия?

- В 2023 году уволились 25 водителей троллейбусов. Текучка кадров на предприятии составляет 35,6 процента. А где вы найдете водителей, которые готовы работать за 40 тысяч рублей в месяц? Сейчас зарплата у водителей в муниципальном предприятии «Городской транспорт» составляет 40-45 тысяч рублей. Скажу больше.

В троллейбусном управлении 35 процентов сотрудников получают доплату до минимального размера оплаты труда. Я считаю, что это позорище. Мы людей загнали в нищету.

Мне не понятна позиция администрации Петрозаводска и Петросовета как собственников муниципального предприятия. В последние годы представители собственников даже на конференции, которые проходят раз в год, не появляются. Видимо, сказать нечего.

Если говорить откровенно, то троллейбусное управление с задолженностью в 45 миллионов рублей — это, по сути, предприятие-банкрот. Достаточно кредитору подать иск в арбитражный суд. Нужно или искать какие-то новые подходы, или увеличивать субсидии, а лучше делать и то, и другое. Я считаю, что в троллейбусном управлении — глубочайший кризис.

- Этот глубочайший кризис тянется даже трудно сосчитать сколько лет.

- Согласен. Я был в комиссии по транспортной реформе в Петрозаводске. Я поддержал реформу. Но постоянно задавал вопрос о том, впишется ли троллейбусное управление в транспортную реформу? Мне обещали, что предприятие обязательно войдет в реформу общественного транспорта. В результате гатчинской компании были созданы хорошие условия для работы в Петрозаводске, а собственное предприятие оказалось на обочине реформы. Не скрою, меня тревожит будущее предприятия. Нельзя выполнять социальный заказ любой ценой. Горожане давно проголосовали за троллейбусы, которые являются и удобным, и экологически безопасным видом транспорта.

- Какое настроение в коллективе ПМУП «Городской транспорт»?

- Плохое. Какое может быть настроение, когда водитель троллейбуса, который несет ответственность за десятки пассажиров, получает мизерную зарплату? Конечно, прекрасно, что приходят современные троллейбусы, но на них кто-то должен работать.

- Всегда считалось, что в "Карелавтотрансе" и "Карелавтотранс-Сервисе" ситуация намного более благополучная, чем в троллейбусном управлении. Государственные предприятия получают финансирование из республиканского, а не из местного бюджета. Эта разница сохраняется?

- На государственных предприятиях тоже проседает экономика.

По итогам 2023 года "Карелавтотранс" имеет убытки в сумме 49 миллионов рублей, а "Карелавтотранс-Сервис" - 28,5 миллиона рублей.

Картина похожая, республика не покрывает субсидиями межтарифную разницу. Да, нужно отдать должное республиканской власти, которой удалось полностью обновить подвижной состав, закупить новые современные автобусы, провести ремонт автовокзала в Петрозаводске. Но следует делать следующие шаги. Нельзя заставлять "Карелавтотранс" работать планово-убыточно.

- Но с кадрами на этих предприятиях ситуация все же лучше или нет?

- Конечно, она более благополучная, чем в троллейбусном управлении. Средняя зарплата водителей составляет 60 тысяч рублей. Но с кадрами есть проблемы и на государственных предприятиях.

- Сергей Иванович, вы принимали участие в обсуждении транспортной реформы. Судя по многочисленным судам, она оказалась крайне непродуманной. Сейчас высказывается мнение, что нужно было не сторонним компания выделять огромные деньги, а создавать собственное мощное транспортное предприятие, возможно, на базе троллейбусного управления. Как вы оцениваете первый год реформы?

- Я тоже считаю, что нужно было создавать свою крупную транспортную компанию. Главная бела в том, что в транспортную реформу не удалось вписать троллейбусное управление. Да, приобрели новые троллейбусы, но сама реформа только слегка коснулась предприятия в виде частичного обновления парка. Я не удовлетворен тем, что получилось в реальности.

- Пока сложно сказать, чем закончится судебный процесс между администрацией Петрозаводска и частными перевозчиками. Но ведь может так получится, что ООО «Транс-Балт» придется уйти из Карелии. В мэрии Петрозаводска кто-то понимает, что делать в этой ситуации, и как будут добираться пассажиры из отдаленных районов, которые опять окажутся, образно говоря, у разбитого корыта?

- У меня двоякое чувство. Если уйдет ООО «Транс-Балт», то, безусловно, пострадают пассажиры.

Но кто несет ответственность за то, что частные автоперевозчики в Петрозаводске делают, что хотят: могут выпускать на линию грязные автобусы, могут не соблюдать расписание, могут вообще не выходить на линию, когда сокращается пассажиропоток?

Бизнес ведет себя так, как позволяет власть. Такие «правила игры» установила городская администрация.

У меня нет никакой информации о том, что собирается предпринять администрация города, если проиграет суд. И это еще раз подтверждает то, что, к сожалению, в Петрозаводске нет продуманной взвешенной программы развития общественного транспорта с учетом возможных рисков.