Депутаты Петросовета написали Диктант Победы

Вчера депутаты Петрозаводского горсовета вместе со всей страной написали Диктант Победы. В регионах России и десятках зарубежных стран были открыты более 27 тысяч площадок, где граждане могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

«Все мы мыслим себя во времени и рассуждаем о том, что правильно и справедливо, с оглядкой на события прошлого. И именно поэтому память о 1941–1945 годах – это не просто информация для общего развития, это во многом и то, что определяет нашу суть, формирует мысли и воззрения»,

– поделилась впечатлениями Председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Акция прошла в нашей стране в шестой раз. Ежегодный диктант состоял из 25 вопросов, многие из которых касались блокады Ленинграда, снятой советскими войсками 80 лет назад. Также пять вопросов были посвящены региональной военной тематике. На решение теста участникам отводилось 45 минут. // Фото: Петросовет