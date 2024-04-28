Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников.

Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, — и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм и освящают ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Освящение верб происходит, как правило, накануне, в субботу.

Многие верующие в этот день отправляются на кладбища, чтобы помянуть усопших близких. При этом церковь относится к этому неоднозначно. Если следовать канонической традиции, то ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит. Оказывается, эта традиция светская, появилась в условиях гонений на церковь при Хрущеве. Этот обычай – не церковный, поскольку предполагает посещение кладбища именно тогда, когда в Церкви никакого заупокойного поминовения не совершается.

А в Русской церкви призывают в этот период сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова. А специальным днем пасхального поминовения является уже Радоница – вторник второй недели после Пасхи (в этом году 14 мая).

Фото РИА Новости

В пятницу 26 апреля завершился Великий пост. После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица (неделя), посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году в Русской православной церкви встретят 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи. По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть икру, а в Вербное воскресенье, - рыбу. // Фото: Официальный сайт РПЦ