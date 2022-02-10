Любители спиртного не нашли на покупку 500 рублей и попали под статью

Тяга к выпивке сыграла злую шутку с двумя приятелями из Олонца. Мужчины украли бутылку спиртного в сетевом магазине, сообщили в МВД Карелии.

Как заявила полиции администрация торговой точки, алкоголь стоил чуть больше 500 рублей. Участковый вычислил подозреваемых – мужчин 1982 и 1971 годов рождения. Приятели признались, что вечером зашли в магазин за спиртным.

Но денег у них не было, бутылку решили украсть. Один остался в тамбуре, второй прошел в зал и взял бутылку крепкого алкоголя. Затем он вернулся к дверям, которые открывались лишь на вход.

Там уже стоял товарищ, который сделал вид, что заходит, таким образом открывая путь сообщнику с похищенным. Алкоголь мужчины выпили, вину признали, а ущерб обязались возместить. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: jarmoluk/pixabay.com