В Лоухском районе могут объявить ЧС из-за обрушения части дома

На севере Карелии произошло частичное обрушение конструкции многоквартирного дома. Районная прокуратура обратилась в суд о принятии решения об объявлении чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщает пресс-служба суда.

Надзорный орган требует обязать администрацию Лоухского района, управляющую компанию провести неотложные работы, ликвидировать возникшую чрезвычайную ситуацию, провести текущий ремонт, чтобы устранить протечки крыши.

Также прокуратура потребовала от коммунальщиков убрать снег с чердака, установить временную ограждающую конструкцию над разрушенной частью крыши дома, чтобы не допустить дальнейшие возможные повреждения. (фото pixabay.com, jorisamonen)