01 марта 2025, 16:11
Любитель закалки пришел купаться, но нашел части тела в чемоданах
Страшную находку в Северной столице изучают правоохранители
фото: unsplash.com
Любитель зимнего плавания пришел искупаться в Петербурге, но нашел расчлененное тело. О страшной находке сообщает «Фонтанка».
Части человека находились в двух чемоданах у Рыбацкого моста в том месте, где обычно купаются моржи.
О подозрительных чемоданах черного и розового цвета мужчина сообщил правоохранителям. Кому принадлежат останки, предстоит выяснить. На месте страшной находки работают следователи.