Любитель закалки пришел купаться, но нашел части тела в чемоданах

Любитель зимнего плавания пришел искупаться в Петербурге, но нашел расчлененное тело. О страшной находке сообщает «Фонтанка».

Части человека находились в двух чемоданах у Рыбацкого моста в том месте, где обычно купаются моржи.

О подозрительных чемоданах черного и розового цвета мужчина сообщил правоохранителям. Кому принадлежат останки, предстоит выяснить. На месте страшной находки работают следователи.