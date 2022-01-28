Любарский объяснил, как считают объемы вывезенного в городе снега

Мэрия практически ежедневно сообщает о вывезенных с начала зимы тоннах снега. Петрозаводчане периодически задаются в соцсети вопросом, как специалисты считают. Например, 27 января «Петрозаводск говорит» сообщал, что с начала зимы с улиц вывезли около 80 тысяч тонн снега.

«Интересно, его взвешивали!? Так трактуют, как будто щебень вывезли»,

- интересовались наши читатели.

Сегодня сити-менеджер Владимир Любарский пояснил, почему объемы снега считают в тоннах, а не кубометрах. Оказывается, по словам мэра, в Петрозаводске сложилась такая традиция: «Так прописано в муниципальном контракте, и чтобы не путаться остались в этой системе исчисления».

Со слов Любарского, специалисты городского комитета ЖКХ ежедневно замеряют объемы перед началом работ – считают высоту, ширину и длину валов, затем по формуле определяется масса. После этого считается количество самосвалов, вывезенных с каждого объекта.

«Арифметика такова: за прошедшую ночь было вывезено более 3600 тонн снега, подрядчики сделали 346 рейсов на свалку. В среднем такие объемы отрабатываются каждую ночь», - разъяснил градоначальник. (фото vk.com)