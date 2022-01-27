Улицу Шотмана и площадь Гагарина очистят от снега

В ночь на 28 января специализированная техника будет работать на Кукковке, Голиковке, Зареке, Древлянке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах.

С улиц Правды, Калинина и Антикайнена, с Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе продолжат вывозить снег. Снег планируют убирать на улице Шотмана и площади Гагарина, сообщили в администрации столицы Карелии.

С начала зимы подрядчики вывезли с улиц Петрозаводска около 80 тысяч тонн снега. (фото vk.com)