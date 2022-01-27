27 января 2022, 19:12
Улицу Шотмана и площадь Гагарина очистят от снега
Ночью планируют убирать валы на Голиковке, Древлянке, Зареке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах
В ночь на 28 января специализированная техника будет работать на Кукковке, Голиковке, Зареке, Древлянке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах.
С улиц Правды, Калинина и Антикайнена, с Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе продолжат вывозить снег. Снег планируют убирать на улице Шотмана и площади Гагарина, сообщили в администрации столицы Карелии.
С начала зимы подрядчики вывезли с улиц Петрозаводска около 80 тысяч тонн снега. (фото vk.com)