Новый командно-диспетчерский пункт в Петрозаводске заработает весной

На аэродроме «Петрозаводск» построили командно-диспетчерский пункт. Его необходимость была вызвана тем, что количество и география полетов в Карелии значительно увеличились. 27 января новый объект осмотрел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В новом командно-диспетчерском пункте есть зал управления воздушным движением, диспетчерский зал, помещения для тренировок и 5-этажная вышка. В здании установлены современные диспетчерские и навигационные пульты, комплексы документирования и воспроизведения информации, тренажеры.

По сообщению пресс-службы главы региона, объект, предназначенный для организации полетов воздушных судов, начнет работу в апреле 2022 года.

Всего в центре будут работать более 100 человек, из них - 32 диспетчера, которые сейчас проходят обучение. Стоимость объекта составила 890 миллионов рублей. (фото пресс-служба главы РК)