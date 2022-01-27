Овощи подорожали в Карелии

За последнюю неделю в Карелии выросли цены на овощи и фрукты. Так, морковь подорожала на 8,8%, яблоки - на 3,3%, свекла - на 3,1%, бананы - на 2,5%, белокочанная капуста и помидоры - на 1,1%. В то же время лук подешевел на 0,9%. Такие данные опубликовал Карелиястат.

Среди других продовольственных товаров подорожали пшено на 5,7%, вареная колбаса на 3,5%, фруктовые детские консервы на 3,4%, сыр на 2%, мясные консервы для детей на 1,8%, водка на 1,6%, сметана на 1,2%. Макароны, куры охлажденные и мороженые, чай, печенье, соль, яйца куриные, колбаса полукопченая и варено-копченая стали дешевле на 1,5-5,0%.

Среди медикаментов цена на поливитамины снизилась на 1,6%. Дизельное топливо стало дороже на 0,2%, а бензин марки АИ-98 и выше на 0,4%.

Стоимость поездки на отдых в Турцию подорожала на 17,9%. Фото pixabay.com/LubosHouska