Лучшие учреждения культуры в селах Карелии поощрят рублем

Лучшие муниципальные учреждения культуры в сельских поселениях Карелии, а также их работники получат денежное поощрение. Конкурс объявило министерство культуры республики. Заявки от участников принимают до 29 января 2021 года, сообщает министерство культуры региона.

Четыре самых лучших культурных учреждения получат по 100 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получат трое работников.

Конкурс проводится среди муниципальных культурно-досуговых учреждений, библиотек, детских школ искусств и музыкальных школ, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, а также муниципальных музеев.

Заявки и положение о конкурсе можно скачать на сайте министерства культуры республики. (ria.ru, Владимир Трефилов)