В Успенский собор Кеми возвращаются отреставрированные иконостасы

Резные деревянные иконостасы после реставрации вернулись в Успенский собор города Кеми в Карелии, сообщает в своем репортаже телеканал «Культура».

Их восстановлением занимались петербургские специалисты. Теперь осталось установить все элементы на прежние места.

Правая часть иконостаса была полностью утрачена, этот став был перепилен пополам, колонны ‒ из шести-семи колонн сохранилось только четыре,

‒ рассказал руководитель реставрационной мастерской Алексей Курочкин.

Трехшатровый Успенский собор в городе Кемь входит в число особо охраняемых памятников культурного наследия России. Таких шедевров деревянного зодчества остались единицы. Храм дошел до нас таким, каким был построен в 1711 году, но старинные резные иконостасы ‒ а их было четыре ‒ испытания временем не выдержали.

Видно, что затронуты только клейма, здесь идет ажурная решетка, не выдержала натиска вандалов, которые их украли,

‒ пояснил Алексей Курочкин.

Несколько месяцев в петербургских мастерских шла кропотливая работа ‒ старинный шедевр плотницкого искусства восстанавливали по сохранившимся фотографиям и аналогам в других церквях. По мельчайшим деталям, по следам на бревенчатых стенах храма петербуржцы выясняют, как работали зодчие далекого прошлого. Выяснили, что итоговый облик плотницкого шедевра формировался столетиями.

Конечно, позолоченная резьба родом из XVIII века ‒ сама по себе шедевр, но это всего лишь обрамление для подлинных сокровищ Успенского собора. В храме чудом сохранились несколько вот таких больших икон ‒ исследователи датируют их XIV-XV веками и считают, что это работа новгородских мастеров.

До нашего времени дошла примерно половина икон Успенского собора. Большая их часть ‒ в музеях Петрозаводска и Петербурга. Уже есть предварительная договоренность об их возвращении на историческое место, как только петербургские реставраторы закончат установку иконостаса.

Фото – скриншот видео.