«Лучи Победы» осветили ночное небо над стелой Города воинской славы

В ночь на 22 июня «Лучи Победы» осветили небо над Петрозаводском. Акция проводилась и на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Наша республика стала участником общероссийской акции. Патриотическая акция «Лучи Победы» прошла в 58 городах страны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Лучи Победы» станут традиционным событием наряду с «Бессмертным полком», «Георгиевской ленточкой» и «Вахтой памяти».

В годы войны лучи в небе предупреждали об опасности налета. Позднее они превратились в знак памяти о павших героях, в символ продолжающейся жизни. Акция напомнила о праздничной иллюминации, которая украсила Москву 24 июня 1945 года после парада Победы. (фото ИА «Республика»)