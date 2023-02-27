Лисица снова пришла в центр Петрозаводска

Лисицу в очередной раз увидели в центре карельской столицы. Снимки разместил пользователь в группе «Подслушано в ПТ» ВКонтакте.

Хищница пришла к стадиону «Спартак».

- Встретили лису в центре Петрозаводска. Перебежала дорогу от стадиона «Спартак», спустилась к реке, пробежала вдоль реки, поднялась на Калинина и больше ее не видели,

- рассказал горожанин.

Напомним, в феврале этого года лису уже видели здесь, причем она сидела около трибун и что-то ела. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте