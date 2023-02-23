Лиса пришла на тренировку на стадион «Спартак» в Петрозаводске

Жители Петрозаводска сняли на видео лису, которая пришла на стадион «Спартак» в центре карельской столицы. Ролик опубликовало сообщество «Живой Петрозаводск».

На кадрах видно, как хищник сидит на снегу у трибун и что-то с аппетитом поедает. Подписчики предположили, что на ужин в лапы лисицы могли угодить мыши или крысы.

«Дожили, волки, лисы по городу гуляют. Крысы по контейнерам снуют. Не мудрено и мишка из лесу придет», - написала одна из горожанок. // Фото: скриншот видео паблика «Живой Петрозаводск»