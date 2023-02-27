27 февраля 2023, 11:17
Мощное северное сияние видели в Костомукше и Суоярви
Пользователи соцсети делятся красивыми фотографиями природного явления
В ночь на понедельник северное сияние наблюдали в Карелии. Аврору видели в Суоярви и Костомукше. «Охотники» за сиянием опубликовали фотографии в пабликах «ВКонтакте».
Снимки зеленой полосы выложили в группе «Подслушано в Суоярви».
Фотографии, на которых запечатлено более яркое и красочное природное явление, опубликованы в сообществе «Беседка в Костомукше товарной».
Огня на зимнем небосклоне наблюдали также в Ленобласти. Фото опубликовал паблик «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн». // фото Андрей Сериков/ Nataly Rv/ Даниил Мартынов ВК