Мощное северное сияние видели в Костомукше и Суоярви

В ночь на понедельник северное сияние наблюдали в Карелии. Аврору видели в Суоярви и Костомукше. «Охотники» за сиянием опубликовали фотографии в пабликах «ВКонтакте».

Снимки зеленой полосы выложили в группе «Подслушано в Суоярви».

Фотографии, на которых запечатлено более яркое и красочное природное явление, опубликованы в сообществе «Беседка в Костомукше товарной».

Огня на зимнем небосклоне наблюдали также в Ленобласти. Фото опубликовал паблик «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн». // фото Андрей Сериков/ Nataly Rv/ Даниил Мартынов ВК