26 февраля 2023, 09:36
Машина с молодым человеком на крыше промчалась по Петрозаводску
Видеокамеры сняли проезд легковушки, на крыше которой лежал юноша
Неизвестный молодой человек лег на крышу легкового автомобиля и проехался так по центру города. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Машина выехала со стороны Ленина, проехала к гостинице «Северной» и повернула на улицу Энгельса.
В кадре видно, как она довольно быстро едет с юношей наверху. Он лег на крышу и держится за нее руками. Это было 24 февраля, в пятницу, в 23:48, как следует из записи на камеру «Ситилинк».
На остановке стоит группа молодых людей. Пользователи предположили, что они снимают происходящее для Tik-Tok. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте