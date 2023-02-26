Машина с молодым человеком на крыше промчалась по Петрозаводску

Неизвестный молодой человек лег на крышу легкового автомобиля и проехался так по центру города. Видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Машина выехала со стороны Ленина, проехала к гостинице «Северной» и повернула на улицу Энгельса.

В кадре видно, как она довольно быстро едет с юношей наверху. Он лег на крышу и держится за нее руками. Это было 24 февраля, в пятницу, в 23:48, как следует из записи на камеру «Ситилинк».

На остановке стоит группа молодых людей. Пользователи предположили, что они снимают происходящее для Tik-Tok. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте