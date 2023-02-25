Собаку в Петрозаводске унесло течением под лед на прогулке

Жители Петрозаводска разыскивают своего немецкого шпица, который пропал во время прогулки. Хозяева опубликовали пост с просьбой о помощи в группе «Софи! Поиск животных» ВКонтакте.

Несчастный случай произошел около железнодорожного моста на аллее «Зеленая тропа» утром 24 февраля. Тоби был в шлейке, он провалился в воду, течением его унесло под льдины.

- День поисков никаких результатов не дал. Но очень надеемся на чудо,

- пишет хозяйка.

У песика клеймо в паху - DNK1873. Он черного с подпалами окраса. Всех, кто его видел, просят позвонить по телефону 89114138138. // фото: «Софи! Поиск животных» / ВКонтакте