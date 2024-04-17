17 апреля 2024, 17:48
Лишь одна из 72 мусорных площадок не вызвала нареканий у ревизоров
В Петрозаводске проверяют состояние контейнерных площадок и призывают УК следить за чистотой
72 контейнерные площадки проверили специалисты жилищного надзора и только в одном случае не было никаких нарушений. Проверки проводились с 10 по 16 апреля.
Ревизоры направили в управляющие компании письма с просьбой привести мусорные площадки в нормальное состояние.
Проверки содержания контейнерных площадок на придомовых территориях продолжаются. Между тем в соцсети петрозаводчане жалуются на антисанитарию на мусорных площадках. // иллюстративное фото