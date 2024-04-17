Пьяный водитель на квадроцикле пострадал в аварии на Кукковке

Молодой петрозаводчанин устроил аварию на улице Энтузиастов в карельской столице. Он был пьян, а прав на управление мототехникой не имел, катался без шлема. Инцидент произошел вечером 16 апреля.

19-летний водитель квадроцикла Irbis наехал на автомобиль «Тойота». Транспортные средства получили повреждения. Разовую медицинскую помощь оказали и водителю квадрацикла.

Инспекторы ГИБДД составили в отношении молодого человека административные материалы за нарушения ПДД. Квадроцкил увезли на специализированную стоянку. // фото пресс-служба ГИБДД