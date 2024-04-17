Мужчина предоставил свою карту мошенникам и пойдет под суд

В Суоярвском районе прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Он стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Было установлено, что в декабре 2023 года аферисты позвонили пенсионеру под видом силовиков и заставили перевести им 120 тысяч рублей.

Оказалось, что банковскую карту для вывода средств предоставил злоумышленникам житель Новосибирской области. В итоге теперь с мужчины через суд требуют возместить ущерб - 120 тысяч рублей, а также проценты. Заявление находится в суде. // Фото «Петрозаводск говорит»