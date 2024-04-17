17 апреля 2024, 16:00
Мужчина предоставил свою карту мошенникам и пойдет под суд
Жителя Новосибирской области будут судить по делу об обмане пенсионера из Карелии
В Суоярвском районе прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Он стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Было установлено, что в декабре 2023 года аферисты позвонили пенсионеру под видом силовиков и заставили перевести им 120 тысяч рублей.
Оказалось, что банковскую карту для вывода средств предоставил злоумышленникам житель Новосибирской области. В итоге теперь с мужчины через суд требуют возместить ущерб - 120 тысяч рублей, а также проценты. Заявление находится в суде. // Фото «Петрозаводск говорит»