Петрозаводанка купила ноутбук на сайте-клоне и потеряла деньги

31-летняя жительница столицы Карелии осталась без денег и техники. Она столкнулась с обманом при попытке приобрести ноутбук в Интернете.

Горожанка оформила заказ в интернет-магазине, а через несколько минут получила письмо на почту от менеджера, в котором говорилось, что нужной модели у них нет, но ноутбук можно приобрести в маркетплейсе. В письме была и ссылка на карточку нужного товара. Петрозаводчанка кликнула по ней, заполнила данные своей карты, у нее списали 67 тысяч рублей, рассказали в полиции.

После этого женщина увидела, что на сайте, где она изначально планировала купить технику, было указано, что заказ отменен. Она перешла в приложение маркетплейса, но там ее заказа не было.

В полиции предположили, что фишинговая ссылка перенаправила потерпевшую на сайт-клон, при помощи которого мошенники похитили деньги. // фото unsplash.com