Лиса прогулялась по Петрозаводску и попала на видео

В Петрозаводск продолжают приходить дикие звери. Очередное видео опубликовано сообществом «Живой Петрозаводск».

Горожане запечатлели прогулку лисы по карельской столице. Судя по описанию ролика, кадры сняты сегодня, 17 марта.

Напомним, ранее рыжего хищника неоднократно встречали в центре Петрозаводска. Так, в один из зимних дней лисица пришла на стадион «Спартак» и следила за тренировкой футболистов. // Фото: скриншот видео «Живой Петрозаводск»