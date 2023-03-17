В Карелии высадят деревья в память о героях войны

Акция «Сад памяти» стартует в России 18 марта, в Карелии мероприятия начнутся ближе к лету.

Всего в ходе акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В региональном Минприроды сообщили, что акция в Карелии начнется в мае-июне, подготовка ведется сейчас. Специалисты определяют места высадки деревьев и подбирают наиболее подходящие даты для работ. // фото unsplash.com