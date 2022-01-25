Лихач в Петрозаводске ночью сбил собаку на глазах хозяев

Ночью 25 января в Петрозаводске два лихача на легковушках устроили гонки по пустой дороге. В итоге один из них сбил собаку, гулявшую с хозяином, и скрылся, сообщают в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Очевидец написал, что собаку сбили на глазах у хозяев и «свалили». Позднее виновник ДТП приехал, чтобы собрать обломки. Пользователь разместил видеозапись случившегося.

Под этим постом развернулась горячая дискуссия. Некоторые считают, что виноваты хозяева, которые выпустили животное без поводка.

Другие пишут, что пес бежал по пешеходному переходу, а машина неслась на высокой скорости. На месте собаки вполне мог быть ребенок. // Фото, видео: источник