Лихач сбил дерево на проспекте Ленина в Петрозаводске

В Петрозаводске на проспекте Ленина лихач на легковушке сбил дерево и уехал с места происшествия по тротуару. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось 31 июля в 7 утра. На кадрах видно, как автомобиль после поворота на проспект резко выбросило на обочину. Оказалось сбито дерево.

Спустя несколько секунд после происшествия водитель решил продолжить движение по тротуару. Затем автомобиль вернулся на проезжую часть.