Двум подросткам из Петрозаводска грозит до 20 лет колонии

В Петрозаводске закончено расследование в отношении двоих молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2020 года подростки приобрели наркотическое вещество в крупном размере и решили продать его с помощью Интернета и закладок. Их замысел не был доведен до конца.

Психотропные вещества были изъяты. Молодым людям сейчас грозит до 20 лет лишения свободы. Фото karelia.sledcom.ru