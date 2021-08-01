01 августа 2021, 12:51
Двум подросткам из Петрозаводска грозит до 20 лет колонии
В столице Карелии молодых людей будут судить за покушение на сбыт психотропных веществ
В Петрозаводске закончено расследование в отношении двоих молодых людей, которые подозреваются в покушении на сбыт психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в октябре 2020 года подростки приобрели наркотическое вещество в крупном размере и решили продать его с помощью Интернета и закладок. Их замысел не был доведен до конца.
Психотропные вещества были изъяты. Молодым людям сейчас грозит до 20 лет лишения свободы. Фото karelia.sledcom.ru