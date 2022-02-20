«Лев приручил медведя»: Финляндия в восторге от победы своей сборной

В Финляндии празднуют победу своей хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине. Для страны первое золото в хоккее в истории стало настоящим национальным праздником. Люди отмечают победу на площадях и в социальных сетях, пишет Helsingin Sanomat.

Президент страны Саули Ниинисте стал одним из первых, кто поздравил национальную команду.

Leijona kesytti karhun. Onnea, vakaa ja vahva Joukkue! — Sauli Niinistö (@niinisto) February 20, 2022

«Лев приручил медведя. Поздравляю, стабильная и мощная Команда!»,

- написал Ниинисте на своей странице в Twitter.

К ликованию присоединились премьер-министр Финляндии Санна Марин, министр финансов Анника Саарикко, министр спорта Антти Курвинен.

«Шикарно, львы! От всего сердца поздравляю с олимпийским золотом. Это было потрясающе!», - прокомментировала Марин.

Напомним, в финале олимпийского хоккейного турнира сборная Финляндии обыграла команду ОКР. Встреча закончилась со счетом 2:1. Фото championat.com